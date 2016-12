FeliXart, CC Strombeek en Open M op zoek naar beeldend talent

Het Leuvense museum M lanceert opnieuw z’n project Open M, waarin het op zoek gaat naar beeldend talent uit Vlaams-Brabant. Twee kunstenaars krijgen een solotentoonstelling in het FeliXart-museum in Drogenbos en het cultuurcentrum van Strombeek.

Het Leuvense museum M organiseert voor de vierde keer ‘Open M’. Het project biedt aan beeldende kunstenaars uit Vlaams-Brabant de kans om hun werk tentoon te stellen. Alle disciplines binnen de beeldende kunsten komen in aanmerking: van schilderkunst tot performance en van video tot grafie. Nieuw is dat de tentoonstelling dit keer zal plaatsvinden in de industriële ruimtes van Cas-co. De expo loopt van 31 maart tot 14 mei. Twee kunstenaars die worden uitgekozen door een professionele jury en het publiek krijgen bovendien een solotentoonstelling in het FeliXart-museum in Drogenbos of het cultuurcentrum van Strombeek. Kandidaten kunnen zich inschrijven op de website van Museum M: www.mleuven.be.