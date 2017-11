Felle brand in wafelfabriek op grens van Drogenbos en Vorst

Vanmiddag is brand uitgebroken in wafelfabriek Milcamps in Vorst. Deze veroorzaakt een dikke rookwolk die mogelijk giftig is. Inwoners van Drogenbos, Vorst en Sint-Gillis worden aangeraden ramen en deuren gesloten te houden. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn.