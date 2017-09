FestivHalle blikt tevreden terug op 13de editie

FestivHalle mocht dit jaar terugkeren naar zijn vertrouwde stek aan de Leide. Het driedaags stadsfestival vindt al enkele jaren plaatst in een overdekte tent en dat was dit jaar zeker geen overbodige luxe.

FestivHalle is intussen uitgegroeid tot een festival voor het ganse gezin. Zo mocht het jonge volkje genieten van de Helden van Ketnet en Pipo & Pipette. De andere generaties gingen dan weer uit hun dak voor o.m. Van Echelpoel, Laura Tesoro, Vive La Fête, Praga Khan versus Buscemi, Fleddy Melculy, Vive la Fête en The Clement Peerens Explosition.

Het gratis festival lokte, ondanks het wisselvallige weer, opnieuw enkele duizenden bezoekers en verliep zonder incidenten. Wel liep de geluidsinstallatie zware schade op toen een bezoeker er in de buurt een brandblusser had leeggespoten. De rookinstallatie produceerde daarbij een enorme hoeveelheid mist die haast iedereen uit de tent joeg. De organisatie is op zoek naar getuigen van dit incident. (foto's Emile Devogeleer)