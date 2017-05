Festivhalle komt terug thuis

Festivhalle vindt dit jaar plaats op 7, 8 en 9 september en keert terug naar de vertrouwde parking van de Leide. Donderdag wordt er traditioneel afgetrapt met de streekbierenavond. De boM komt dan hulde brengen aan de Nederlandse popgroep Doe Maar.

Vrijdagavond zijn de draaitafels van Faisal, muzikale duizendpoot, Studio Brussel-DJ en sidekick van Otto-Jan Ham in De Ideale Wereld. en kersvers lief van Ella Leyers. Eurosongambassadrice Laura Tesoro scoorde vorige zomer nog een monsterhit met What’s The Pressure. Dat dat geen lucky shot was, komt ze zaterdag bewijzen op het podium aan de Leide.Nog te bewonderen op zaterdag: het sappig Kempisch dialect van Van Echelpoel. Geboren en getogen in de Kempen was de tatoueur van Tom Boonen de voorbije maanden met zijn debuutsingle Ziet Em Duun niet uit de playlist van zowat elke Vlaamse radiozender weg te slaan. En zijn nieuwste single, Waddistjom, is dezelfde weg aan het opgaan.

Electropopband Vive La Fête viert haar 20-jarig bestaan in Halle. De extravagante Els Pynoo en haar partner Danny Mommens verstoppen ook hun voorliefde voor New Wave niet. Met hits als Ne Touche Pas, Nuit Blanche en Bananasplit tourden ze jarenlang door België, Frankrijk en Spanje. En punkgroep Janez Dedt brengt speciaal voor Festivhalle een uur lang hulde aan hun favoriete punkbands. The Offspring, Sum41, Good Charlotte,...ze komen allemaal naar Festivhalle dankzij Janez Dedt.