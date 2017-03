Fietsbrug over ring rond Brussel in Diegem wellicht tegen 2020 klaar

Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts hoopt dat de geplande fietsbrug over de Brusselse ring in Diegem tegen de zomer van 2020 in gebruik kan genomen worden. Dat blijkt uit zijn antwoord op een schriftelijke vraag van Karin Brouwers (CD&V). De fietsbrug is een belangrijke schakel op de fietssnelweg Leuven-Brussel.