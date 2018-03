Fietsers krijgen applaus in Dilbeek

Ook dit jaar wil de Fietsersbond fietsers een hart onder de riem steken. Aan Gemeentelijke Basisschool De Klimop in Schepdaal wordt de schoolgaande jeugd aangemoedigd met een luid applaus en ontvangen ze een leuk gadget. Tegelijk is een tweede applausteam in actie aan het treinstation van Dilbeek om de handige combinatie fiets + trein in de verf te zetten.

De lente is een perfect moment om het fietsen aan te moedigen. De dagen worden langer en het weer wordt beter. Jongeren die naar school fietsen verdienen een enthousiasmerend applaus en dat gebeurt in Schepdaal aan Gemeentelijke Basisschool De Klimop.

Ook bij het NMBS station Dilbeek staat een applausteam klaar om de handige combinatie trein + fiets in de belangstelling te brengen. Een gepast moment want nu in Ternat parkeergeld wordt gevraagd bij het station, staan de straten rond het station van Dilbeek vol met auto's. De fiets is een groot deel de oplossing. Omdat veel mensen zich liever met kwaliteits- en e-fietsen willen verplaatsen is de Fietsersbond vragende partij om naast goede fietsrekken ook fietskluizen te installeren aan de NMBS stations van Dilbeek, Bodegem en Ternat.

Naast de Fietsersbond ondersteund ook het Verkeersplatform Dilbeek en de gemeentelijke dienst Duurzaamheid de fietsactie.

Straks een verslag in ons nieuws.