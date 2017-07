Fietsers kunnen rechtdoor aan drie verkeerslichten in Dilbeek

Op drie kruispunten in Dilbeek zullen fietsers binnenkort de verkeerslichten rechtdoor mogen voorbij rijden, ook als die oranje of rood kleuren.

Sinds 2013 zijn de verkeersborden B22 en B23 aan de wegcode toegevoegd. Die geven aan dat fietsers, wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, het licht mogen voorbijrijden om rechtsaf of rechtdoor te rijden. Wel op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg.

Stijn Quaghebeur: "Op vraag van verschillende fietsers heeft de gemeente een doorlichting gemaakt aan welke verkeerslichten op gemeentelijke wegen de invoering van "fietsers rechtdoor" een meerwaarde kan hebben. In overleg met de politie hebben we 3 kruispunten geselecteerd: de verkeerslichten aan de scholen langs de Brusselstraat, aan de kleuterschool Savio in de Stationsstraat en de Broederschool in de H. Placestraat." Deze regelgeving zal worden aangeduid aan de verkeerslichten met de borden B23. "Een kleine maatregel die een grote meerwaarde kan hebben voor de fietsers. Deze fietsers moeten er zich wel van bewust zijn dat zij ook de verkeersregels moeten volgen en dus voorrang geven aan gebruikers van de zebrapaden", besluit de schepen van mobiliteit.