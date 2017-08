Fietsersbond Halle zeer tevreden met nieuw circulatieplan Sint-Rochus

Vanaf gisteren trad in Halle het nieuwe circulatieplan voor de wijk Sint-Rochus in voege. Fietsen is daar nu een stuk beter en veiliger geworden. Tot die conclusie komt althans de Fietsersbond Halle.

Het is even wennen voor iedereen, maar het nieuwe verkeerscirculatieplan voor de wijk Sint-Rochus kan alvast op applaus rekenen van de Fietsersbond Halle. "De extra ruimte en aandacht voor de fietsers zal er toe leiden dat nog meer mensen en scholieren de fiets kunnen ontdekken en gebruiken", zegt de Fietsersbond Halle.

Als gevolg van het nieuwe plan werd in een aantal straten éénrichtingsverkeer ingevoerd. Fietsers mogen in beide richtingen rijden, maar er zijn een paar uitzonderingen. Een deel van de Halleweg (tussen de Leopoldstraat en de Albertstraat) blijft te smal om in 2 richtingen te fietsen. Ook in de Albertstraat en de Leopold De Boeckstraat blijft fietsen enkel toegelaten in dezelfde richting als het autoverkeer, gezien de parkeervakken aan beide kanten.

De Albertstraat (tussen de Sint-Rochusstraat en de P.Bernaerstraat) en de Leopold De Boeckstraat zijn fietsstraten geworden. Verder kwamen er ook fietssugestiestroken en dubbelrichtingsfietspaden.

Fietsersbond Halle roept fietsers en automobilisten alvast op om de nieuwe verkeersinrichting te respecteren en de snelheid te matigen. "Voorzichtigheid, aandacht en respect voor elkaar maakt het voor iedereen veiliger en aangenamer", klinkt het. De stad Halle krijgt van de Fietsersbond dan ook een fietspluim. (Foto's Fietsersbond Halle)