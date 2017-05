Fietsersbond Pajottenland beloont fietsende mama met Gouden Fietsbel

De auto is lang niet de enige en vaak niet de beste optie om je kinderen naar school te brengen. Dat bewijst Cécile Malisoux elke dag. Door weer en wind voert ze haar drie kinderen in de bakfiets naar kleuterschool De Triptrap in Schepdaal. Woensdagmiddag beloonde de Fietsersbond Pajottenland haar daarom met een gouden fietsbel.

“Iedereen doet wat hij wil. Maar ik wil mijn kinderen duidelijk maken dat er ook alternatieven zijn naast de wagen om je te verplaatsen. En als we het hebben over ‘sporten’ denken we aan een sportclub of gaan joggen. Maar dagelijks met je fiets naar het werk of de school gaan is ook sporten”, aldus Cécile Malisoux.