Fietsersbond wil bewaakte fietsenstalling in Halle

Fietsersbond Halle pleit voor een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Halle. De Fietsersbond overhandigde een petitie in die zin aan het stadsbestuur en een vertegenwoordiger van de Verenigde Handelaars.

Volgens de Fietsersbond blijft het aantal fietsers in Halle voortdurend groeien. "Dankzij de inspanningen van het stadsbestuur om de fietsinfrastructuur te verbeteren, ontdekken steeds meer Hallenaren de fiets als een gemakkelijk en snel vervoermiddel", aldus de Fietsersbond Halle.

"Er zijn in het centrum een aantal fietsenstallingen bijgekomen, maar het ontbreken van een bewaakte fietsenstalling is voor velen toch een belemmering om voor de fiets te kiezen." Daarom lanceert de Fietsersbond het idee om op markt- en zaterdagen in het centrum van de stad een bewaakte fietsenstalling te organiseren. "Ongeveer 500 Hallenaren hebben dit idee op het Zennefeest van 1 mei via Facebook enthousiast gesteund," klinkt het.

Deze petitie werd overhandigd aan het stadsbestuur en aan de Verenigde Handelaars. De handelaars zijn immers gebaat bij meer fietsers die naar het centrum komen. "Het is gebleken dat mensen die met de fiets of het openbaar vervoer komen de beste kanten voor de horeca zijn. Na het shoppen, pikken ze graag een terrasje of een etentje mee."