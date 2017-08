Fietsersbond wil proactief fietsbeleid in Hoeilaart

De Fietsersbond Druivenstreek pleit voor een proactief fietsbeleid in Hoeilaart. Dat betekent dat ze oproept om, zeker voor korte verplaatsingen, gebruik te maken van de fiets in plaats van de auto.

"Heel wat mensen willen de fiets nemen voor korte verplaatsingen, maar vinden het te druk of te gevaarlijk door het vele autoverkeer", zo luidt het. En die vicieuze cirkel kan doorbroken worden, aldus de Fietsersbond Druivenstreek. Door een proactiever beleid kunnen volgens de Fietsersbond heel wat knelpunten worden weggenomen. In samenwerking met de Sportraad van Hoeilaart stelde de Fietsersbond een lijst op met een 40-tal knelpunten in de gemeente. Al deze knelpunten werden op een overzichtelijke kaart samengebracht. De kaart is te vinden op de facebookgroep (Fietsersbond Druivenstreek).

De Fietsersbond haalt ook enkele voorbeelden aan. De Terhulpsesteenweg oversteken naar de Meutedreef is ronduit gevaarlijk. De Jezuseiksesteenweg en de Waversesteenweg zijn geen pretje voor de fietsers en de schoolomgevingen nodigen volgens de Fietsersbond ook niet uit om kinderen op de fiets naar toe te sturen. De Fietsersbond probeerde alleszins zo veel mogelijk oplossingen aan te reiken. "Uiteraard is de kaart niet af", luidt het. "Fietsers die nog bijkomende knelpunten willen aanwijzen, kunnen de Fietserbond altijd contacteren op fietsersbond.druivenstreek@gmail.com