Fietsexamen voor Vilvoordse leerlingen

Deze week leggen 650 leerlingen van 13 Vilvoordse basisscholen hun fietsexamen af. De leerlingen zitten in het vijfde of zesde leerjaar en het doel is om hen veilig doorheen het Vilvoordse verkeer te leren rijden zodat ze in het eerste middelbaar met de fiets naar school kunnen en durven gaan.

Via een aantal technische proefjes wordt er getest hoe goed de Vilvoordse kinderen met de fiets overweg kunnen. De vijfde- en zesdejaars krijgen meteen feedback over hun rijkunsten. Na de technische proef begint het echte werk. Dan mogen de leerlingen alleen de stad in. Ze fietsen een parcours van zo'n 8 kilometer langs alle Vilvoordse secundaire scholen. Op de gevaarlijkste plaatsen langs het parcours staan politiemensen. Ook zij geven meteen tips als leerlingen niet veilig fietsen. “Vilvoorde heeft alles om een fietsstad te worden”, zegt schepen van Onderwijs Jo De Ro. “We hebben een beperkte oppervlakte. Alle scholen liggen rond het centrum van Vilvoorde in de verschillende de wijken. Alleen is het besef van de Vilvoordenaren dat je veel met de fiets kan doen niet altijd groot. En hoe kan je dan beter beginnen met de kinderen duidelijk te maken om de fiets te nemen als alternatief voor de auto.”

Een verslag van het fietsexamen zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.