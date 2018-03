Fietssnelweg Asse-Brussel vooral in trek bij pendelaars

De AB-fietsroute, die nu al het station van Asse verbindt met de Kruiskouter in Walfergem, kon tussen 2015 en 2017 rekenen op dertig procent meer fietsverkeer tijdens de spitsuren. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van N-VA-provincieraadslid Joris Van den Cruijce. Ook al is het traject beperkt tot ongeveer één kilometer, de inspanning loont nu al de moeite. Op termijn moet de fietssnelweg ononderbroken van Asse tot Brussel lopen.

De AB-fietssnelweg is in volle ontwikkeling. In Opwijk is al een stuk van de route aangelegd, dan heb je het stuk in Asse en binnenkort wordt werk gemaakt van een traject in Zellik. Ook zijn er nog een aantal onduidelijkheden in het volledige plaatje. Zo kondigde de NBMS aan een aantal spoorwegovergangen te sluiten en dus moeten er fietstunnels komen. Waar die geplaatst worden, is nog onduidelijk.

Opmerkelijk in de cijfers is dat het succes van de fietsroute niet geëvenaard wordt tijdens de weekends. Meer nog, dan daalt het fietsverkeer met enkele procenten. Blijkbaar trekt de route voornamelijk pendelaars aan. De fiets is echter ook belangrijk voor andere verplaatsingen, zoals schoolverkeer, zegt provincieraadslid Van den Cruijce: “De gemeente Asse heeft nog werk met een fietsbeleid in het centrum. Zo zijn de scholen nog niet vlot bereikbaar met de fiets. Dat merk je aan de cijfers: zeven op de tien ouders brengen hun kind met de auto naar school.”

Reliëf

Volgens de cijfers die Van den Cruijce opvroeg, blijkt ook dat slechts vijf procent van de Vlaams-Brabanders met de fiets naar het werk gaat, terwijl het Vlaamse gemiddelde op vijftien procent ligt. “Ons reliëf speelt ons parten,” zegt Van den Cruijce, “maar dat mag eigenlijk geen rol meer spelen. Het fietscomfort in onze regio is echter ondermaats. Er is nog werk aan de winkel.”