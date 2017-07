Fietssnelweg Asse zal grote impact hebben op biotoop, zegt Groen

Asse wil een nieuwe fietssnelweg aanleggen langs de spoorlijn Dendermonde-Brussel tussen de Oude Merchtemsebaan en de Ring rond Brussel. Het moet fietsers een alternatief bieden voor de drukke en onveilige Brusselsesteenweg. Maar die zou ter hoogte van de spoorwegovergang in de Bosstraat in Ganshoren dwars door de biotoop van enkele bedreigde diersoorten worden aangelegd. Groen verzet zich dan ook tegen de plannen. “Wij zijn voorstander van fietssnelwegen, hoe meer hoe liever. Maar we moeten wel oog hebben voor de biodiversiteit en dus oog hebben voor de bedreigde diersoorten. In Brussel gaat het tracé ook door een beschermd natuurgebied, meer bepaald de moerassen van Jette. Dus ik denk dat dit in z'n geheel moet herbekeken worden”, reageert Edward Van Keer van Groen. Als de instandhouding van enkele diersoorten niet kan gegarandeerd worden, moet volgens Groen bekeken worden of er alternatieve tracés mogelijk zijn.

Youri Vastersavendts (Open VLD), schepen van Mobiliteit in Asse, liet al verstaan rond de tafel te willen zitten met Natuurpunt en Groen om tot een oplossing te komen. Maar volgens Van Keer zou het beter zijn om een alternatief trace te kiezen, door het centrum van Zellik. Dit staat ook reeds ingetekend bij de provincie Vlaams-Brabant als fietssnelweg. (Bekijk ook de reportage: ‘Nieuwe fietssnelweg Asse stuit op verzet’)