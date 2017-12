Fietssnelweg langs kanaal Brussel-Charleroi in de lift

Vlaams parlementslid en Gooiks burgemeester Michel Doomst (CD&V) vroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) cijfers op over het gebruik van de fietssnelweg op het jaagpad langs het Kanaal Brussel-Charleroi. HLN citeert minister Weyts met volgende cijfers: “Het aantal fietsbewegingen steeg in 2017 naar 58.700, tegenover 50.749 in 2016. Een stijging met 15,67 procent.’ De cijfers komen onder meer van de vaste fietsteller aan de sluis in Ruisbroek, deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Minister Weyts kondigde eerder al aan dat de komende twee jaar verder wordt ingezet op fietssnelwegen in de Vlaamse Rand.