Fietssnelweg Leuven-Mechelen populairste route in Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant telt het fiestverkeer op fietssnelwegen en fietspaden van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, dat is een gemeente-overschrijdend netwerk van fietsinfrastructuur dat zoveel mogelijk punten als sholen, bedrijventerreinen, ziekenhuizen, stations en winkels met elkaar verbindt. De fietssnelwegen maken hier deel van uit.

De populairste fietsroute is de fietssnelweg F8 Leuven-Mechelen met 264.532 fietsbewegingen op het meetpunt in Herent. Op de vijfde plaats staat de Kanaalroute Halle-Brussel (F20). Opvallend is verder dat het gebruik van de fietssnelweg Leuven-Brssel met 40 % is gestegen. Het fietsverkeer zit duidelijk in de lift. In 2012 werden gemiddeld 505 fietsers per dag geregistreerd. In 2017 is dat aantal met 40 % gestegen tot 702 fietsers per dag.