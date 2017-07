Fietssnelwegen in onze regio krijgen impuls van ruim € 1,5 miljoen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) investeren een bijkomend bedrag van € 8,2 miljoen in de Vlaamse fietssnelwegen. In onze regio gaat er geld naar een fietstunnel onder de N21 in Steenokkerzeel en naar de Kanaalroute Zuid langs het kanaal in Halle, Beersel Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.