Het lijkt wel een speelgoedhuisje maar het is een sensor. Om fijn stof te meten, meerbepaald. Onder de noemer Fijn stof in de Rand bundelt een aantal verontruste burgers in de regio de krachten om de luchtkwaliteit in de Rand te meten. Via de sensoren die fijn stof meten, willen ze de problematiek in kaart brengen.

Fijn stof in de Rand: 'Lucht inademen is zo erg als in de file staan"

Een groep geëngageerde burgers uit diverse Randgemeenten die zich zorgen maken over de luchtkwaliteit in de Vlaamse Rand, wil mensen motiveren om zulke sensor te plaatsen. Via een luchtbuisje wordt gemeten hoeveel fijn stof er rond jouw woning in de lucht hangt. De meetresultaten worden via wifi ongeveer 800 keer per dag doorgestuurd. Online kan je de evoluties nauwkeurig volgen.

Sarah Sneyers van Groen Merchtem is één van de initiatiefnemers. “De bedoeling is om ieder mens ervan bewust te maken dat de lucht die hij inademt niet oké is. De lucht die je inademt, dat is even erg als in de file staan. Maar je bent je daar niet bewust van, je doet dat gewoon. De metingen die wij doen, tonen dus echt aan dat die fijne stofdeeltjes eigenlijk overal zitten, of je nu vlakbij een drukke steenweg woont of midden in het veld,”

Wie zelf een sensor wil plaatsen, betaalt de kosten van het materiaal, in totaal 35 euro. Inschrijven of meer informatie vragen, kan via fijnstofinderand@gmail.com