Fikse boete voor Zaventemse eigenaars van 20 verwaarloosde ezels

In Moorsel, bij Tervuren, hebben de politie en de diereninspectie van de Vlaamse overheid 20 verwaarloosde ezels meegenomen. De eigenaars van de dieren, afkomstig uit Zaventem, riskeren een fikse boete en het is niet zeker of ze de ezels nog zullen terugzien.

Het was na een reeks tips die binnenliepen bij het Dierenopvangcentrum De Zorghoeve in Leefdaal dat politie en de diereninspectie van de Vlaamse Overheid een kijkje gingen nemen op de weide in Moorsel. Daar bleken de 20 ezels die er staan er slecht aan toe te zijn. Er was een schrijnend gebrek aan eten en vers water of hooi. De hoeven van de dieren waren al lange tijd niet meer gekapt, zo stelde een dierenarts ter plaatse vast.

Het staat vast dat de eigenaars van de ezels, die in Zaventem wonen, zich aan een fikse boete mogen verwachten. Bovendien is het ook lang niet zeker dat ze dieren ooit nog zullen terugzien. Er is wel goed nieuws voor de verwaarloosde ezels want die zijn intussen opgevangen in het Dierenopvangcentrum De Zorghoeve in Leefdaal.