File richting kust vanaf…. Groot-Bijgaarden

Het is vandaag een zonnige brugdag en dus hebben blijkbaar veel mensen beslist om even te gaan uitwaaien aan de kust. Maar die exodus richting zon en zee verloopt zeer moeizaam. Zo moest je rond 11u vanmorgen rekening houden met een extra wachttijd van 2 uur door een ongeval in Nevele. Het verkeerscentrum raadt aan om om te rijden via de E34/Knokke. Neem ook voldoende drinkwater mee. Ook naar de pretparken is het bijzonder druk. Wie dus er nog op uit wil trekken kan beter gebruik maken van toeristische troeven in eigen regio zoals het provinciaal domein in Huizingen, de Plantentuin in Meise, het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade of het kasteel van Gaasbeek.

