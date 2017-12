Filedruk op binnenring blijft alsmaar toenemen

2017 Was opnieuw een recordjaar wat betreft files. We stonden nooit eerder zo lang stil. Op de binnenring rond Brussel blijft de verzadiging verder toenemen. Dat meldt Touring Mobilis.

Volgens Touring Mobilis dijen de files uit over heel het land en over heel de dag. In 2017 piekte de filebaromter vaker boven de drempel van 400 kilometer dan in 2016. Als belangrijkste oorzaken verwijst Touring Mobilis naar de natte herfst en het winterweer in december.

In gebieden waar al jarenlang structurele files staan, zoals rond Antwerpen en Brussel, nemen de reistijden ook tijdens de daluren toe. Dit zou te maken hebben met het feit dat de ochtendfiles moeilijker oplossen en met het vrijetijdsverkeer.

De verzadiging op de binnenring rond Brussel blijft verder toenemen. Op het gedeelte tussen Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe nam de reistijd tijdens de ochtendspits op een gemiddelde werkdag toe met 5,5 %. De reistijd is daar nu gemiddeld 24,5 minuten. Tijdens de daluren is er zelfs een stijging met bijna 20 % !

In de lijst met filetoppers tijdens de ochtendspits was dinsdag 21 november de drukste dag met een filelengte van 445 kilometer, veroorzaakt door regen en verschillende ongevallen. Voor de avondspits was maandag 11 december de drukste met 546 kilometer file, veroorzaakt door de hevige sneeuwval.