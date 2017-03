Fileleed op E40 door uitgebrande vrachtwagen

Op de E40 tussen Brussel en Gent staat ter hoogte van Affligem een file waarin het al meer dan een uur aanschuiven is. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Oorzaak is een vrachtwagen die in brand is gevlogen en volledig uitgebrand is.

Het gevaarte staat op de pechstrook, maar de rechterrijstrook is plaatselijk nog steeds versperd. Het Verkeerscentrum raadt automobilisten die naar Gent willen dan ook aan via de A12 en de N16 naar de E17 te rijden. Het verkeer dat naar Kortrijk wil, rijdt het best via Doornik en wie naar Antwerpen wil, doet dat het best via Hasselt.