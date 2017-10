Files in en rond Brussel zullen alleen maar toenemen

De files op de wegen in en rond Brussel zullen de komende jaren alleen maar toenemen. Dat blijkt uit tests van het studiebureau Stratec voor Brussel Mobiliteit. De bevindingen staan te lezen in de krant L'Echo.

Stratec windt er geen doekjes om: zelfs als er maatregelen worden genomen, dan nog zullen de files in en rond de hoofdstad alleen maar groter worden. Verwacht wordt dat in de GEN-zone de bevolking de komende jaren (tegen 2040) met 10 % zal groeien. Ook de economie zal blijven groeien, met alle gevolgen vandien voor het verkeer en de mobiliteit.

Het frappante is dat Stratec uitgaat van een scenario waarbij de overheid sterke maatregelen neemt. Indien we de mobiliteit willen verbeteren, dan moeten we nog veel verder gaan in de maatregelen, zo luidt de redenering. Volgens Louis Duvigneaud, CEO van Stratec, zijn er 2 voor de hand liggende oplossingen: raken in de portefeuille van de autobestuurder en de toegankelijkheid van de hoofdstad verminderen. Zelfs het Gewestelijk Expresnet of een tolheffing zullen daarentegen volgens Stratec niet volstaan om de problemen op te lossen...