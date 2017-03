Film ‘Gaudiacum werd Gooik’ wordt volgende maand voorgesteld

Tijdens de afbraak van het oude klooster werden muurresten ontdekt van de middeleeuwse burcht. Dat bracht enkele inwoners en geschiedenisliefhebbers op het idee om het verleden van deze burcht en de ontstaansgeschiedenis van Gooik opnieuw tot leven te laten komen in een film. De initiatiefnemers hoopten de film in een jaar klaar te krijgen. Uiteindelijk hadden de cineasten Roger Deprouw en Luc Holvoet 2 jaar nodig.

Zondag 9 april (14u) gaat de film in première in de Cultuurschuur van De Cam in Gooik. Later zal de prent gebruikt worden in scholen. Straks krijg je alvast een voorsmaakje van ‘Gaudiacum werd Gooik’.