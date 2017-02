Filmvoorstelling ‘Renault Vilvoorde, 20 jaar later’

Volgende maandag zal het precies twintig jaar geleden zijn dat Renault-topman Schweitzer aankondigde dat de fabriek in Vilvoorde in juli 1997 dicht moest. 3.100 werknemers dreigden hun baan te verliezen. Om debikkelharde strijd die de werknemers maandenlang voerde, werd een documentaire gemaakt. Die werd gisteren voorgesteld in de Kruitfabriek in Vilvoorde.

Ex-werknemers van Renault, familieleden, vrienden, sympathisanten en vakbondsmilitanten zakten gisteren massaal af naar de Kruitfabfriek in Vilvoorde om op uitnodiging van 'Hart boven Hard' de première bij te wonen van de documentaire 'Renault 20 jaar later'. De film, die bijna een uur duurt, is een werkstuk van studenten van de Brusselse filmschool RITCS. Ze namen ruim vijftig interviews af met ex-werknemers en syndicalisten. Aan de hand van getuigenissen wordt een beeld geschetst van het leven voor de sluiting van Renault, de strijd voor de werkgelegenheid en de gevolgen voor de arbeiders en bedienden na de sluiting van de fabriek. De interviews worden afgewisseld met archiefmateriaal van VRT en RINGtv.

Film is meer dan een herinnering aan een moedige sociale strijd

“Het is nu 20 jaar geleden en nog altijd , zoals tijdens de film, komen die emoties terug naar boven. Ik heb meermaals een traantje weggepinkt want je denkt terug aan wat er die donderdag is gebeurd. En zo’n dingen vergeet je niet. En die worden nu na twintig jaar opnieuw opgerakeld”, vertelt ons ex-werkener Jean Servranckx. 20 jaar na de sluiting van Renault zijn bedrijfssluitingen en ontslagen nog altijd aan de orde van de dag. De film 'Renault 20 jaar later' is dan ook veel meer dan louter een herinnering aan een moedige sociale strijd. "We willen de mensen terug samenbrengen. Maar we willen de jeugd ook laten zien wat een sluiting kan betekenen", aldus Servranckx.