Flatgebouwen in Zaventem worden voortaan beperkt tot 4 verdiepingen

Wie in Zaventem in de toekomst nog een flatgebouw wil neerpoten, mag niet hoger gaan dan vier verdiepingen. Bovendien kunnen flatgebouwen enkel nog in de dorpskernen. Zaventem wil op die manier de open ruimte maximaal vrijwaren.

De bouwbeperkingen komen er op voorstel van schepen van Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid Bart Dewandeleer (CD&V). “Hiermee kiezen we voor groen en niet voor grijs. We zetten dus volop in op het vrijwaren van de open ruimte en ook op meer kwalitatieve appartementen in de zones waar ze nog toegelaten zijn”, aldus Dewandeleer. En die zones zullen zich dus enkel beperken tot de dorpskernen. Bovendien mogen deze appartementen nog maximaal vier bouwlagen tellen. Elke woonentiteit moet bovendien over een keuken, sanitaire voorzieningen, een bergruimte en een buitenruimte beschikken. Dus een appartement met enkel studentenkamers kan niet meer. Een studio kan wel nog maar een gebouw met enkel nog studio’s zal niet meer vergund worden.

Appartementsgebouwen die buiten de dorpskernen liggen, kunnen wel nog gerenoveerd worden. Maar daar kunnen er dus geen nieuwe meer bijgebouwd worden. Ook is het niet meer mogelijk om kantoorgebouwen buiten de centra transformeren tot een appartementsgebouw. Het schepencollege heeft intussen een stedenbouwkundige verordening opgemaakt. In september zal de gemeenteraad over de beperkingen stemmen.