Fleddy Melculy deelt vandaag podium met Guns N’ Roses

Fleddy Melculy, het alter ego van Jeroen Camerlynck uit Bellingen (Pepingen), opent straks Werchter Classic. Enkele uren later staat op hetzelfde podium de legendarisch band Guns N’ Roses.

Jeroen Camerlynck is er volledig klaar voor. Dat hij het publiek moet opwarmen voor Axl Rose en zijn kompanen bezorgt hem geen stress. Camerlynck is vooral trots dat het Herman Schueremans zelf was die hem opbelde met de vraag om op de affiche van Werchter Classic te staan.

