Flessenhals aan Bergensesteenweg Sint-Pieters-Leeuw wordt weggewerkt

Er is een doorbraak in het dossier rond de flessenhals aan de Bergensesteenweg. Mobiel Brussel heeft eind vorig jaar de bouwvergunning ingediend om ter hoogte van de IKEA-site een 2de rijvak aan te leggen. Dat moet de doorstroming op de drukke weg aanzienlijk verbeteren. Als alles volgens plan verloop, starten de werken dit najaar.

Het is een frustratie van heel wat mensen die vanuit Sint-Pieters-Leeuw via de Bergensesteenweg richting Brussel rijden. Lange files die niet vooruit lijken te gaan. “Dagelijks staan hier heel wat wagens aan te schuiven. Daar komt op korte termijn verandering in. Het openbaar onderzoek naar de verbreding van de steenweg aan de IKEA-site is lopende. Die verbreding levert volgens studies een betere doorstroming op van zo’n 60%”, zegt Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit in Sint-Pieters-Leeuw.

In 2013 ging IKEA akkoord om gratis grond af te staan om de verbreding mogelijk te maken. De voorbije jaren is er ook regelmatig overleg geweest met het kabinet van Brussels Minister van Mobiliteit Pascal Smet. "We hopen de vergunning tegen de zomer binnen te hebben, zodat we in het najaar kunnen starten. Vlakbij wordt de pendelparking COOVI uitgebreid naar 1300 plaatsen. Die moet vlot bereikbaar zijn. Het Brusselse Gewest heeft dus ook alle baat bij een betere doorstroming", zegt Smet.

Het wegwerken van de flessenhals is een eerste van een reeks maatregelen om de Bergensesteenweg vlotter te maken voor het verkeer. “Dit jaar worden de wegen naar de Driefonteinenbrug aangelegd. In 2019 start de bouw van de brug zelf. Die brug moet de vrachtwagens van de Bergensesteenweg halen. In 2019 moet ook de heraanleg van de steenweg tussen Negenmanneke en Zuun starten”, besluit Desmeth.