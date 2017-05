Flietermolen Tollembeek maakt biologische bloem van Pajotse tarwe

Flietermolen CVBA is een beginnende coöperatieve die in de gelijknamige Flietermolen in Tollembeek biologische bloem wil malen van Pajotse tarwe. Daar kan dan gezond en lokaal bio-brood van worden gebakken. Om de landbouwers in de streek warm te maken voor dit project is er nu zondag, tijdens een Molendag in en om de Heetveldemolen in Tollembeek een netwerkmoment rond biograanteelt.

De Flietermolen in Tollembeek was ooit een windmolen, maar zijn wieken is hij sinds de jaren ’50 kwijt. De energie werd nadien geproduceerd door een dieselmotor. Na drie decennia viel de molenactiviteit stil, maar sinds drie weken werkt hij opnieuw. Hij wordt nu elektrisch aangedreven. De Flietermolen, nu eigendom van molenaar Julian Still, is de thuisbasis van de onlangs opgerichte CVBA Flietermolen, een coöperatieve die Pajotse tarwe gaat verwerken tot duurzame, gezonde en biologische bloem. "We zijn vandaag vooral op zoek naar boeren die ons biologisch graan willen verkopen zodat we dit kunnen malen en verder verkopen aan bakkers of aan particulieren”, verduidelijkt Katrien Quishoudt van Flietermolen CVBA.

Zondag organiseert Regionaal Landschap Pajottenland & Zenevallei een 'Molendag' rond het thema 'graan'. Die vindt plaats in en om de Heetveldemolen aan De Mark in Tollembeek. Tijdens de Molendag is er een netwerkmoment voorzien rond 'biograanteelt'. "We willen dus een lokale graanketen opzetten in het Pajottenland, dus van graan tot brood. En we proberen die dag ook landbouwers uit te nodigen of aan te moedigen om partner te worden bij CVBA De Flietermolen”, zegt Tijs Boelens van het Boerenforum.

En het netwerkmoment over biograanteelt mag dan al bedoeld zijn voor vaklui, op de Molendag is iedereen welkom. Zaterdag om 15 u kan je er ook al terecht voor de voorstelling van het boek 'Molens in Galmaarden' van Hubert De Weerdt en Luc Cromphout. Als je meer info wenst over de Molendag of je wil je inschrijven, raadpleeg dan de website www.waterenwind.be