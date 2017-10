Fonds van 500.000 euro per jaar voor faciliteitengemeenten

Ben Weyts (N-VA), minister bevoegd voor de Vlaamse Rand, maakt vanaf 2018 jaarlijks een som van 500.000 euro vrij. Dit fonds zal worden gebruikt ter ondersteuning van Nederlandstalige vrijetijdsbesteding in de 6 faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand.

Minister Weyts maakte het nieuws bekend tijdens het symposium naar aanleiding van 20 jaar vzw 'de Rand' in GC De Kam in Wezembeek-Oppem. Aanleiding voor de nieuwe subsidie is het feit dat Vlaamse gemeenten binnenkort geen beleidsplan meer moeten opstellen om Vlaamse subsidies te krijgen. Minister Weyts vreest dat de overwegend Franstalige gemeentebesturen in de faciliteitengemeenten de Vlaamse middelen niet meer zullen aanwenden voor het Vlaamse gemeenschapsleven. Het fonds, dat beheerd zal worden door vzw de Rand, garandeert op die manier steun aan de Nederlandstalige initiatieven rond sport, vrije tijd en cultuur.