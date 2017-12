Fons Heyvaert breekt met CD&V in Merchtem

In Merchtem breekt stemmenkanon en gemeenteraadslid Fons Heyvaert met zijn partij, de CD&V. Reden is het feit dat de CD&V met een andere lijsttrekker naar de verkiezingen van oktober 2018 zou willen trekken. Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws.

Eerder was al bekend dat Maggie De Block, zus van de huidige burgemeester Eddie De Block (Open Vld), haar intrede zou doen in de gemeentepolitiek. Nu raakt bekend dat één van de grootste opponenten in de plaatselijke politiek, CD&V'er Fons Heyvaert, breekt met zijn partij.

Aanleiding is volgens Het Laatste Nieuws de beslissing van CD&V om met een andere lijstaanvoerder naar de verkiezingen te trekken. In dat scenario heeft Heyvaert geen zin. "De partij heeft me dus niet meer nodig, ik heb geen zin in een derderangsrol", aldus Heyvaert. Heyvaert haalde 6 jaar geleden nog 1.694 voorkeurstemmen. Dat was goed voor een tweede plaats op de populariteitslijst, na burgemeester Eddie De Block.

Foto Mozkito