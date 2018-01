Fons Heyvaert reageert op breuk met CD&V Merchtem

"Mijn eigen partij gunt me het lijsttrekkerschap niet. Als je niet de steun geniet van iedereen, kan je geen lijsttrekker zijn." Fons Heyvaert, fractieleider van CD&V in de Merchtemse gemeenteraad én absoluut stemmenkanon van zijn partij, reageert op RINGtv op zijn breuk met CD&V Merchtem.

Eerder berichtte onze website al over de breuk tussen Fons Heyvaert en CD&V Merchtem. De ontgoocheling bij de fractieleider is te groot, nu blijkt dat de lokale CD&V hem passeert voor het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.

De 59-jarige Heyvaert kreeg wel een andere plaats op de lijst, maar daar bedankt ie voor. Hij trekt zijn conclusies en stapt na 30 jaar uit de lokale politiek. Fons Heyvaert aan RINGtv: “Nu Eddie De Block niet meer opkomt bij de verkiezingen, hadden veel mensen in Merchtem me al aangesproken met 'Fons, het is nu wel het moment'. Ik dacht dat ook, maar blijkbaar gunt men mij dat niet binnen mijn eigen partij. Ik vind dat heel spijtig."

Fons Heyvaert zetelt sinds 1990 in de Merchtemse gemeenteraad voor de christen-democraten en was ook 5 jaar lang schepen in de gemeente. Heyvaert zal zijn CD&V-lidkaart niet meer hernieuwen, maar blijft wel achter de nationale partijlijn staan. Hij zal zijn termijn in de Merchtemse gemeenteraad uitdoen als onafhankelijke en zet daarna allicht een punt achter zijn lokale politieke loopbaan. Een zwart gat vreest hij echter niet:"Ik denk dat ik wel andere perspectieven heb na 2018. Ik heb ondertussen drie kleinkinderen, ik ben nog altijd actief als fietser en ik geef nog altijd een beetje les, Ik zal mijn gading altijd wel kunnen vinden.”

CD&V Merchtem wilde niet reageren voor de camera, maar zegt wel verrast te zijn door Heyvaerts beslissing. Ook over de lijstvorming wil de partij nog niets kwijt.