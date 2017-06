Forse daling aantal ongevallen en verkeersdoden in Vlaams-Brabant

In onze provincie is in het eerste trimester het aantal verkeersongevallen met gewonden gedaald met bijna 5%. Er vielen ook 9 doden, het laagste aantal van alle Vlaamse provincies. Dat blijkt uit de jongste verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV.

In onze provincie werden gedurende het eerste trimester 722 letselongevallen geregistreerd. Vorig jaar waren er dat in dezelfde periode 759. Omgerekend is dat een daling met 4,9%. Ter plaatse vielen er ook 9 doden te betreuren. Dat zijn er 3 minder i.v.m. het eerste trimester in 2016.

In alle Belgische provincies samen noteerde het BIVV een daling van 15% van het aantal verkeersdoden. Nooit eerder vielen er in ons land minder doden dan in de eerste 3 maanden van dit jaar. De grootste daling was er in Wallonië: van 63 naar 48 doden. In Vlaanderen daalde het aantal doden van 68 naar 61. In Brussel steeg het aantal doden van 2 naar 4.