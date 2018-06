Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in ons land is in de eerste drie maanden van dit jaar fors gedaald. Ook Vlaams-Brabant breekt alle records.

In het eerste kwartaal van 2017 vielen er in onze provincie nog acht verkeersdoden te betreuren. Dit jaar zijn dat er drie. Vlaams-Brabant is daarmee na de provincie Antwerpen de sterkste daler. Ook het aantal gewonden is in Vlaams-Brabant gedaald. Daar tekent zich een vermindering van 10 procent af ten opzichte van de eerste drie maanden van 2017.