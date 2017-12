Forse hinder door sneeuw

De sneeuwval veroorzaakt forse hinder in ons land, ook in onze regio. Op de Brusselse ring zijn er flink wat problemen en in heel wat gemeenten is het lang aanschuiven op de weg, omdat vrachtwagens de baan blokkeren. Brussels Airport vraagt reizigers om tot 18u niet naar de luchthaven te komen.

Er stond op een bepaald moment vanochten 1300 kilometer file in België. Ook in onze regio zorgt de winterprik voor ellende op weg. Op de Brusselse ring was en is het op een aantal plaatsen erg moeilijk rijden. Zo reed een bus zich vast op de aansluiting van de E40 met de buitenring. Ook in Vilvoorde en Wemmel waren er problemen.

Ook hinder op lokale wegen

In Asse was er in het centrum geen doorkomen aan. Een vrachtwagen reed zich daar vast en blokkeert de weg. Ook de dienstverlening van de Lijn is door de sneeuw ernstig verstoord. Intercommunale Intradura laat weten dat de vrachtwagens voor de afvalophaling niet overal geraken door de besneeuwde wegen. Dat is onder meer het geval in Grimbergen en Beersel. Intradura laat weten dat u uw niet-opgehaalde vuilniszak gewoon mag laten staan. Eens het weer het opnieuw toelaat, wordt hij opgehaald.

Ga niet naar luchthaven

Brussels Airport raadt passagiers af om voor 18u naar de luchthaven te komen en contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij. De sneeuwval veroorzaakt nog te veel hinder.