In Halle reageren de vakbonden enthousiast op de aangekondigde investeringen in de chocoladefabriek die vorig jaar door Barry Callebaut werd overgenomen van Mondelez. Als gevolg van die investeringen, is er eindelijk duidelijkheid over het behoud van de tewerkstelling in 2019, zegt vakbondssecretaris De Bast.

Forse investeringen in vroegere Côte d'Orfabriek Halle

In 2016 nam Barry Callebaut de fabriek in Halle over. Daarbij werd het behoud van tewerkstelling van de meer dan 300 werknemers gegarandeerd gedurende 3 jaar. Tijdens die tijd zou de fabriek nog een tijdlang onder meer voor Mondelez blijven produceren. Barry Callebaut zou ondertussen voor vervangende activiteiten zorgen om het wegvallen van de productie voor Mondelez te compenseren.

Maar het bleef tot vandaag onduidelijk wat er zou gebeuren na 2019 en daarover bestaat nu meer zekerheid. Barry Callebaut zal in Halle immers investeren in 8 nieuwe productielijnen die producten maken op het vlak van industrieel decoratiemateriaal. Tijdens een ondernemingsraad kondigde de directie aan dat ze de werkzekerheidsgarantie ook na die 3 jaar voor onbeperkte tijd verlengt.

De vakbonden reageren verheugd op het nieuws. Momenteel werken er in de fabriek in Halle zo'n 250 arbeiders en 50 bedienden. Mogelijk stijgt het aantal werknemers in de toekomst als gevolg van de nieuwe investering.