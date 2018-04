Forse stijging aantal inbraken in politiezone Kastze

Het aantal woninginbraken in de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst is in de afgelopen weken fors toegenomen. De politie heeft geen echte verklaring voor het fenomeen maar vraagt inwoners waakzaam te zijn.

In maart van dit jaar werden in de politiezone Kastze 30 inbraken in woningen vastgesteld. Vorig jaar was er nog een sterke daling met amper 60 vaststellingen op 6 maanden tijd. Terwijl de maand maart normaal gezien een terugval kent van het aantal woninginbraken. Ook tijdens de eerste dagen van april zijn al meer inbraken vastgesteld dan normaal. Een echte verklaring voor het gestegen aantal inbraken heeft de politie niet. Men stelt wel vast dat er op een steeds professionelere manier gewerkt wordt.

Uit de vaststellingen blijkt dat vooral de inwoners van Steenokkerzeel en deelgemeenten van Zemst af te rekenen krijgen met inbrekers. En uit die vaststellingen komt ook naar voor dat de meeste inbraken gebeuren tussen 20 u en 22 u 30.

De politiezone Kastze zet al jaren in op inbraakpreventie. Ze doet dat via patrouilles op straat en met camera's die automatisch nummerplaten kunnen herkennen. Bovendien blijkt de jaarlijkse DARK-campagne, tussen november en februari, duidelijk vruchten af te werpen. Zo is het aantal inbraken sinds 2015 gehalveerd tot 105 dit jaar.

De politie roept de inwoners op om attent te zijn en verdachte situaties te melden. Dat kan via het nummer 101.