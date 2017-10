FP Halle Gooik kent tegenstanders Elite Round Uefa

Sporting Club Portugal, Dynamo Moskou en Zagreb. Dat zijn de tegenstanders van FP Halle-Gooik in de Uefa Futsal Cup Elite Round. Bij FP Halle-Gooik zijn ze tevreden met de loting die vandaag plaatshad in Genève.

Sporting Club de Portugal (Portugal), Dynamo Moskou (Rusland) en Zagreb (Kroatië) zijn de tegenstanders die vanmiddag bij de loting in Genève uit de urne kwamen. Dat zijn stuk voor stuk mooie affiches voor FP Halle-Gooik, dat met veel verwachting en ambitie naar de wedstrijden in de Uefa Futsal Cup Elite Round toeleeft. Zowel het bestuur als coach Fuentes zijn tevreden over de loting.

"Ik denk dat we andermaal in de zwaarste groep zitten", aldus Lieven Baert. "We spelen tegen de nummers 2 en 4 van Europa. Onze kansen zijn klein, maar we gaan tonen dat we onze plaats hebben bij de laatste 16."

Eerder deze week werd bekend dat de kandidatuur van FP Halle-Gooik als gastploeg voor de Uefa Futsal Cup Elite Round niet weerhouden was. De vier gekozen gastploegen zijn Pescara, Intermovistar, Sporting Lissabon en Gyor.