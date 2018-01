In de Belgian Cup van het futsal heeft FP Halle-Gooik woensdagavond makkelijk de maat genomen van Futsal Jette. Halle-Gooik versloeg de roodzwarten uit Jette in eigen huis met 3-6 en stoot door naar de kwartfinales.

FP Halle-Gooik vlotjes naar kwartfinale in Beker van België

Futsal Project Halle-Gooik blijft maar doorstomen, zowel in de competitie als in de beker. Gisteravond werd CB Futsal Jette vlotjes in eigen huis opzij gezet met 3-6.

Gouden schoen Gabriel ‘Grello’ D’Angelo prikte drie goals tegen de netten. Voor de overige Gooikse goals tekenden Cordier, Leonardo Carello Aleixo en Thiago Bissoni. Door de zege stoot FP Halle-Gooik door naar de kwartfinale van de Beker van België.

Een uitgebreid wedstrijdverslag zie je in het RINGtv-nieuws vanavond.