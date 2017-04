FP Halle-Gooik wint eerste play-offwedstrijd

Halle-Gooik had lange tijd geen kind aan Malle-Beerse dat in de reguliere competitie als vierde op liefst 28 punten eindigde van de ongeslagen leider Halle-Gooik. Het klasseverschil was groot, maar bij een 6-1 voorsprong in de tweede helft wiegde de thuisploeg zichzelf in slaap en liet ze Malle-Beerse nog twee keer scoren. De overwinning kwam niet meer in gevaar, maar glansrijk kan je ze niet bepaald noemen.

De wedstrijd werd live en integraal uitgezonden op RINGtv met commentaar en interviews van Ruben Van Gucht, Kris Baert en Kris Vander Gracht, een primeur voor de zender en voor de club.

Volgende week speelt Halle-Gooik uit bij Antwerpen.