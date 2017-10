FP Halle-Gooik wint ook laatste Europese match

Een zuinige maar verdiende zege voor Halle-Gooik met doelpunten van Matteo Cordier en van Fernando Leitao. Tijdens de hele campagne bleef Halle-Gooik ongeslagen en haalt het dus 9 op 9. Sterker nog: Halle-Gooik moest geen enkel tegendoelpunt slikken in 3 Europese matchen.

Van 21 tot 26 november treedt Halle-Gooik nu aan in de Elite Round. Maandag weet Halle-Gooik of het de volgende ronde in Halle mag organiseren. En volgende week donderdag kent Halle-Gooik zijn 3 tegenstanders want dan staat de loting in Genève op het programma.