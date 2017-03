Boon is uiteraard bekend als stichter van de gelijknamige lambiekbrouwerij in deelgemeente Lembeek. De geuze- en kriekbieren die hij maakt, worden gesmaakt in binnen- en buitenland, en hebben ook al veel awards gewonnen. Boon krijgt het ereburgerschap omdat z'n brouwerij een toeristische trekpleister is die tot ver buiten Halle bekend is.