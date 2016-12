Franse schepenen in Kraainem kibbelen al een jaar lang over verdeling bevoegdheden

De Vlaamse oppositiefractie Open in de gemeenteraad van Kraainem is niet te spreken over het aanhoudende geruzie binnen de Franstalige meerderheid in de faciliteitengemeente. Onder meer over de verdeling van de schepenambten geraakt het schepencollege maar niet eens. Dorothée Cardon de Lichtbuer, die op 1 januari van dit jaar burgemeester werd, erkent in een korte reactie dat er hierover nog steeds geen overeenstemming bereikt werd.

De Franstalige meerderheid in Kraainem bestaat uit drie fracties. In het schepencollege is CDH vertegenwoordigt door burgemeester Dorothee Cardon de Lichtbuer, DéFi door de gewezen burgemeesters Veronique Caprasse en Arnold d'Oreye de Lantremange en MR door Olivier Joris en Elisabeth de Foestraets-d'Ursel. En dan is er nog Thiérry Van de Plas (ex-CDH) die in het verleden zijn bevoegdheden kwijtspeelde omwille van negationistische uitspraken. Hij zetelt sindsdien als onafhankelijke.

Bij het begin van deze regeerperiode was afgesproken dat halfweg de legislatuur Cardon de Lichtbuer Caprasse zou aflossen als burgemeester. Omdat er sindsdien geen akkoord werd bereikt over de schepenambten heeft Cardon de Lichtbuer geen andere bevoegdheden dan die haar van rechtswege zijn toegewezen als burgemeester.

"Het probleem was dat Cardon de Lichtbuer voor ze burgemeester werd gewoon gemeenteraadslid was. Na haar intrede in het schepencollege moest er dus gepraat worden over een herverdeling van de schepenbevoegdheden. Dat de Franstalige fracties van Union hierover blijven ruzie maken verlamt voor een deel het bestuur van deze gemeente”, zegt Joost Vanfleteren van de Vlaamse eenheidslijst Open. “Over een aantal dossiers wordt er duidelijk niet gecommuniceerd tussen de schepenen. Tijdens de gemeenteraad van dinsdag bijvoorbeeld moest de raad een regularisatie behandelen van het plaatsen van een reclamepaneel omdat er hierover onenigheid was binnen het schepencollege", aldus nog Vanfleteren.