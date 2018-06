In Wezembeek-Oppem stapt het Franstalige OCMW-raadslid Anne-Marie Servranckx over naar de Vlaamse eenheidslijst WO Plus. Bij de komende verkiezingen zal ze op de tweede plaats staan van de lijst die WO Plus indient voor de OCMW-verkiezingen. Die lijst wordt aangevoerd door uittredend raadslid Frank Vandendael.

Franstalig OCMW-raadslid stapt over naar Vlaamse lijst in Wezembeek-Oppem

Bij de verkiezingen van 2012 was Anne-Marie Servranckx nog lijsttrekker van de Franstalige eenheidslijst LB-Union voor het OCMW. In 2015 en 2016 was ze, overeenkomstig afspraken binnen LB-Union, voorzitter van het OCMW. Ze had zich al wel een tijd afgescheurd van LB-Union en zetelde als onafhankelijke in de OCMW-raad.

WO Plus gaat volgens Vandendael naar de kiezer met een verruimde lijst en een programma voor alle inwoners van de gemeente 'dat weg van de communautaire spelletjes correcte antwoorden wil bieden aan mensen die het, al dan niet financieel, wat moeilijker hebben in onze maatschappij. Anderstaligen zijn bij ons welkom en we hopen dat nog anderen zich zullen aansluiten."