Franstalige meederheid Linkebeek daagt minister Homans uit

Wie dacht dat de communautaire rust in Linkebeek zou terugkeren na de voordracht van Yves Ghequière als burgemeester, lijkt bedrogen uit te komen. Tijdens de gemeenteraad eergisteren liet Ghequière toe dat enkele gemeenteraadsleden in het Frans het woord voerden. Als bevoegd minister Homans (N-VA) Ghequière nu toch benoemt, heeft ze er volgens Thiéry duidelijk geen probleem mee dat er Frans wordt gesproken tijdens de gemeenteraad.

Yves Ghequière, die voorgedragen is als nieuwe burgemeester in Linkebeek, verving eergisteren Damien Thiéry als voorzitter van de gemeenteraad. Tot woede van de Vlaamse oppositie greep Ghequière niet in toen gemeenteraadsleden in het Frans het woord voerden. Een overtreding van de taalwetgeving volgens oppositiefractie ProLink, die klacht indiende bij de provinciegouverneur.

Volgens Thiéry moet bevoegd minister Homans (N-VA) nu goed nadenken of ze Ghequière al dan niet kan benoemen. “Ze mag geen twee maten en twee gewichten gebruiken. Als ze Ghequière benoemt, betekent dat ze ermee instemt dat er Frans kan gesproken worden tijdens de gemeenteraad. Als ze hem niet benoemt, is er een ander probleem. Dan houdt ze haar woord niet tegenover de Nederlandstalige gemeenteraadsleden, aan wie ze beloofd had om Yves Ghequière te benoemen”, vertelt gemeenteraadslid Thiéry.

Minister Homans wil eerst alle informatie verzamelen over de jongste gemeenteraad voor ze een beslissing zal nemen in de benoemingsprocedure van Ghequière.