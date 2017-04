Fruittelers en wijnbouwers verjagen winterprik met vuurkorven

De winterprik van de voorbije dagen baart de fruitkwekers en wijnbouwers in onze regio zorgen. De vriesminima kunnen immers ernstige schade toebrengen aan hun oogst. In Elingen (Pepingen) verjagen ze op het wijndomein Dappersveld de winterprik met ruim 500 vuurkorven.

Eric Geyssens en Linda Lefever ontsteken rond 3u ’s morgens het vuur. Dat is het koudste moment van de nacht. Met in totaal 560 vuurkorven proberen ze de temperatuur op het wijndomein boven het vriespunt te houden. Door de nachtvorst kunnen de wijnranken immers stuk gaan. Dat beleefden ze trouwens vorig jaar. Toen heeft één koude vriesnacht een groot deel van hun druivenoogst vernietigd. RINGtv was erbij vanmorgen toen het vuur werd aangestoken. Een reportage krijg je vanavond in het nieuws.

De techniek met de vuurkorven wordt trouwens ook massaal toegepast door fruittelers om de bloesems te beschermen tegen de vrieskou. Sommige gebruiken ook warmtekanonnen en parafinnepotten. Vooral appelbomen, pruimen- en kersenbomen zijn zeer gevoelig voor vriesweer.