Fruittelers Pajottenland likken wonden na nachtvorst

De nachtvorst in de nacht van 19 op 20 april hebben een ravage aangericht bij de fruittelers in het Pajottenland. Dat blijkt uit een bevraging van de Boerenbond, die De Standaard kon inkijken.

Sommige fruittelers, zoals wijnboer Eric Geyssens, haalden de bewuste nacht massaal vuurkorven boven om de aangekondigde vriestemperaturen te compenseren. Die hebben zeker hun werk gedaan, maar toch is er ook op Dappersveld in Elingen nog flink wat vorstschade. Hoe groot die is, zal pas in de toekomst duidelijk worden. Dan zal blijken hoeveel jonge plantjes doorgroeien en hoeveel er onherroepelelijk kapot zijn.

Maar ook de andere fruitkwekers gaan onzekere tijden tegemoet. Bij Danny Billens in Gooik zijn zelfs de kersen onder de serre getroffen. Ook hij plaatste vuurkorven in zijn appelplantages, maar de cox-appelen zijn verloren. Voor de jonagold hoopt de fruitteler dat latere bloesems nog een deel van de verliezen kunnen goedmaken.