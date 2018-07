Frustrerende Nacht van de Atletiek voor Robin Hendrix

Vorige zaterdag was er in Heusden-Zolder de Nacht van de Atletiek. Robin Hendrix uit Kapelle-Op-Den-Bos wilde zich op de 1500 meter plaatsen voor het EK van volgende maand in Berlijn. Dat lukte jammer genoeg niet.

Hendrix finisht negende en loopt dan wel zijn één na beste chrono ooit op de 1500 meter, met 3 minuten 39 seconden en 78 honderdsten strandt hij op meer dan een seconde van de limiet voor het EK in Berlijn.

Op de 5000 meter had Hendrix van Olympic Essenbeek Halle de EK-limiet al gelopen, maar in Heusden-Zolder loopt Bashir Abdi sneller waardoor Hendrix voorlopig ook voor de 5000 meter uit de boot valt. Frustrerend voor Hendrix. De kans wordt daardoor klein dat de atleet Kapelle-op-den-Bos naar het EK in Berlijn mag.

Isaac Kimeli uit Sint-Pieters-Leeuw was er omwille van buikgriep niet bij in Heusden-Zolder. Simon Debognies uit Halle wel, hij loopt in Berlijn de 10.000 meter, in Limburg koos hij voor de 5.000 meter.

Debognies loopt 4 seconden trager dan zijn persoonlijk record en eindigt elfde. Jeroen D'hoedt uit Halle eindigt in zijn 1500-meter reeks voorlaatste.