Futuristische lokalen voor scouts Ternat

Na jaren kunnen Scouts De Geuzen uit Ternat eindelijk echt beginnen dromen van hun nieuwe lokalen. Al zal de bouw nog niet voor morgen zijn. De scouts willen pas starten met de bouw als al het geld is ingezameld, in totaal zo’n 550.000 euro.

Het bouwdossier rond de Ternatse scoutslokalen sleept al jaren aan. Die komen in het bos aan de Steenvoordestraat, waar nu de oude gebouwen nog staan. Maar omdat het scoutsterrein in natuurgebied lag, moest er eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld worden.

Eind 2016 werd dat RUP goedgekeurd, waarna het gerenommeerde architectenbureau Devylder Vinck Tailleu een opvallende nieuwbouw uittekende. Die lijkt op een groot tentenkamp en bestaat uit vijf boogloodsen die uitgeven op een centraal middenplein.

Via tal van acties willen de scouts nu voldoende geld inzamelen. In totaal is zo’n 550.000 euro nodig. Ook het probleem dat de scouts geen eigenaar zijn van de grond, is iopgelost. Met de eigenaars werd een erfpachtovereenkomst afgesloten voor 50 jaar. Die kan nadien nog eens met 30 jaar verlengd worden.