Gaétan Labdiedo (Linkebeek) smaakmaker tijdens trampolinewedstrijd Sint-Genesius-Rode

Gaétan Labdiedo was zondag één van de smaakmakers op de trampolinewedstrijd in het 'Belgium Open' trampolinecircuit in Sint-Genesius-Rode. De Linkebekenaar eindigde als vierde en lijkt klaar voor het WK dat over één maand plaatsvindt.

Met 213 inschrijvingen was de trampolinewedstrijd één van de grootste in de geschiedenis van het 'Belgium Open' trampolinecircuit. De organisatie van de wedstrijd was in handen van de Koninklijke Sint-Genesiusturngroep.

Eén van de smaakmakers was ongetwijfeld de 15-jarige Gaétan Labdiedo uit Linkebeek. In november neemt Labdiedo deel aan het WK trampolinespringen bij de jeugd in Bulgarije. Het is voor de eerste keer dat Gaétan naar een groot tornooi mag.Gaétan springt al van zijn zesde. Nu, op zijn 15de, behoort hij tot de allerbesten van zijn leeftijdscategorie. Ondanks zijn jonge leeftijd leeft hij als een echte prof voor zijn sport. Wekelijks springt Gaétan ongeveer 10 uur en vaak komen daar nog extra trainingen bij.

In Sint-Genesius-Rode werd Gaétan uiteindelijk vierde. De 15-jarige Linkebekenaar lijkt helemaal klaar voor het grote werk.